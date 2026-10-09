arGEN-X Aktie
|734,00EUR
|6,60EUR
|0,91%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx von 986 auf 955 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Flop einer Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms ändert nichts an der optimistischen Einschätzung des Pharmakonzerns durch Justin Smith. Das schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte das Kursziel zwar an das Scheitern der Studie an, sieht aber keinen Grund für Zweifel an der Medikamenten-Pipeline des Unternehmens./mis/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
955,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
695,20 €
|
Abst. Kursziel*:
37,37%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
734,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,11%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
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|08.09.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|727,80
|0,05%
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Carrefour Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|08.10.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|08.10.26
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|UBS AG
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|GEA Hold
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