Aroundtown Aktie
|2,19EUR
|0,03EUR
|1,29%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,30 Euro auf "Neutral" belassen. Stagflations-Sorgen hätten die Bewertungen von Europas Immobilienkonzernen nahe an ihre Tiefs von 2009 zurückgeworfen, schrieb Jonathan Kownator am Montag. Er passte seine Kursziele an die gestiegenen Realzinsen an. Bei Aroundtown ändert sich allerdings nichts./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
2,30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
2,19 €
|
Abst. Kursziel*:
4,93%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
2,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,93%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
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KGV*:
-
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