NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,30 Euro auf "Neutral" belassen. Stagflations-Sorgen hätten die Bewertungen von Europas Immobilienkonzernen nahe an ihre Tiefs von 2009 zurückgeworfen, schrieb Jonathan Kownator am Montag. Er passte seine Kursziele an die gestiegenen Realzinsen an. Bei Aroundtown ändert sich allerdings nichts./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:43 / BST

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