ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Frage der Kapazitäten stehe bei den Anlegern an erster Stelle, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochnachmittag nach Zahlen. Der Anlagenbauer für die Chipbranche habe versucht, die Sorgen mit seinem Auslieferungszielen für die EUV-Lithografiesysteme für 2026 und 2027 zu zerstreuen. Die Anleger verkannten jedoch auch die technischen Errungenschaften der neuen Modellgenerationen mit ihrem viel höheren Wafer-Durchsatz. Bouvignies erhöhte seine Ergebnisschätzungen bis 2028 und rechnet noch mit einigen Kurstreibern./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1 600,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 262,00 €
|
Abst. Kursziel*:
26,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 207,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,52%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Analysen zu ASML NV
|10:01
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|07:33
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:23
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|07:15
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
