AUTO1 Aktie
|17,24EUR
|1,19EUR
|7,41%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumsdynamik bleibe stark, schrieb James Tate am Donnerstag in seinem Resümee des Geschäftsberichts. Die KI-Sorgen habe das Management konsequent beantwortet. Im Fokus stehe aber auch die Balance zwischen langfristigen Chancen und zunächst notwendigen Investitionen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,65 €
|
Abst. Kursziel*:
134,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
126,22%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
