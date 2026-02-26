London Stock Exchange Aktie
|99,00EUR
|8,50EUR
|9,39%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
26.02.2026 09:57:25
London Stock Exchange (LSE) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 13400 Pence auf "Outperform" belassen. Ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm und die neuen mittelfristigen Ziele des Börsenbetreibers untermauerten gute Wachstumsaussichten, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:04 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:04 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
134,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
89,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
85,69 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
