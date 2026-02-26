Nordex Aktie

42,06EUR 0,66EUR 1,59%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

26.02.2026 11:17:22

Nordex Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Hamburger hätten die Erwartungen übertroffen und auch der Ausblick sei positiv, schrieb John Kim in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Geschäftsbericht./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41,94 € 		Abst. Kursziel*:
-18,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,16%
Analyst Name::
John Kim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

