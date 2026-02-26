Allianz Aktie
|383,80EUR
|2,20EUR
|0,58%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Neutral" belassen. Der Versicherer habe zum Ende des vergangenen Jahres solide entwickelt, schrieb Kamran Hossain in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Änderungen an den Schätzungen für 2026 dürften minimal ausfallen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Neutral
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
380,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
377,90 €
|
Abst. Kursziel*:
0,56%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
383,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,02%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
