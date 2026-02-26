NVIDIA Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Geschäftszahlen von 250 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe beim Hochfahren der Produktion des Grafikprozessors Blackwell stark abgeschnitten, schrieb Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei der wesentliche Grund für überraschend gute Zahlen gewesen./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:38 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
$ 195,56
Abst. Kursziel*:
35,51%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
$ 186,13
Abst. Kursziel aktuell:
42,37%
Analyst Name::
Harlan Sur
KGV*:
-
