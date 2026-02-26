NVIDIA Aktie

158,76EUR -7,54EUR -4,53%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

26.02.2026 10:28:08

NVIDIA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Geschäftszahlen von 250 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe beim Hochfahren der Produktion des Grafikprozessors Blackwell stark abgeschnitten, schrieb Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei der wesentliche Grund für überraschend gute Zahlen gewesen./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:38 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 195,56 		Abst. Kursziel*:
35,51%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 186,13 		Abst. Kursziel aktuell:
42,37%
Analyst Name::
Harlan Sur 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

