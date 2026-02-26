freenet Aktie
|26,42EUR
|-3,28EUR
|-11,04%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Equal Weight" belassen. Diese seien schwächer als erwartet gewesen, schrieb Mathieu Robilliard in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Zudem sei der Ausblick des Mobilfunkanbieters auf das laufende Jahr enttäuschend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Equal Weight
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
27,20 €
|
Abst. Kursziel*:
17,65%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
26,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,12%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
