freenet Aktie

26,42EUR -3,28EUR -11,04%
freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

26.02.2026 11:25:51

freenet Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Equal Weight" belassen. Diese seien schwächer als erwartet gewesen, schrieb Mathieu Robilliard in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Zudem sei der Ausblick des Mobilfunkanbieters auf das laufende Jahr enttäuschend./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Equal Weight
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
27,20 € 		Abst. Kursziel*:
17,65%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
26,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,12%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu freenet AG

