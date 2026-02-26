International Consolidated Airlines Aktie

5,17EUR 0,08EUR 1,57%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

26.02.2026 11:16:54

International Consolidated Airlines Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Buy" belassen. Der Fokus liege auf dem Quartalsergebnis und den Verbindlichkeiten zum Jahresende, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4,49 £ 		Abst. Kursziel*:
11,29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,50 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
11,10%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

