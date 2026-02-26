NVIDIA Aktie

158,76EUR -7,54EUR -4,53%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

26.02.2026 10:31:34

NVIDIA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Geschäftszahlen von 275 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Geschäft mit Komponenten für den Einsatz in Datenzentren habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Stacy Rasgon am Donnerstag. Das Geschäft mit dem neuen Grafikprozessor Blackwell entwickele sich stark./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 195,56 		Abst. Kursziel*:
53,41%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 186,13 		Abst. Kursziel aktuell:
61,18%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

