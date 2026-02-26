Rolls-Royce Aktie

16,06EUR 0,56EUR 3,61%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

26.02.2026 09:59:36

Rolls-Royce Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 1625 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant attestierte dem Triebwerkhersteller ein starkes Schlussquartal. So habe das operative Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um ein Sechstel übertroffen, hieß es in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
16,25 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13,83 £ 		Abst. Kursziel*:
17,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13,84 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
17,46%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

