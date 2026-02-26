HSBC Holdings Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1200 Pence auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen und der Ausblick lasse dem Konsens Spielraum nach oben, schrieb Robert Noble in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./ag/bek
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13,76 £
|
Abst. Kursziel*:
-12,77%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13,76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,82%
|
Analyst Name::
Robert Noble
|
KGV*:
-
