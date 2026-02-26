HSBC Holdings Aktie

15,80EUR -0,10EUR -0,63%
HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

<
26.02.2026 11:18:14

HSBC Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1200 Pence auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen und der Ausblick lasse dem Konsens Spielraum nach oben, schrieb Robert Noble in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
12,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
13,76 £ 		Abst. Kursziel*:
-12,77%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
13,76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,82%
Analyst Name::
Robert Noble 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

