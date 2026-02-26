ADTRAN Holdings Aktie

9,18EUR 0,16EUR 1,73%
ADTRAN Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

26.02.2026 11:09:05

ADTRAN Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adtran Holding nach Zahlen und einem Ausblick mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussagen zum Umsatz und zur Profitabilität im ersten Geschäftsquartal seien in der Tendenz leicht besser als die jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb Malte Schaumann in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ADTRAN Holdings Inc Buy
Unternehmen:
ADTRAN Holdings Inc 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,03 € 		Abst. Kursziel*:
16,30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,43%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc

