HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adtran Holding nach Zahlen und einem Ausblick mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussagen zum Umsatz und zur Profitabilität im ersten Geschäftsquartal seien in der Tendenz leicht besser als die jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb Malte Schaumann in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



