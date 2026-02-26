FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1790 Pence auf "Hold" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen verfehlt, das operative Ergebnis sei aber besser gewesen, schrieb Mitch Collett in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET



