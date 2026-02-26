Diageo Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1790 Pence auf "Hold" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen verfehlt, das operative Ergebnis sei aber besser gewesen, schrieb Mitch Collett in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,90 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16,10 £
|
Abst. Kursziel*:
11,18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16,14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,90%
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
