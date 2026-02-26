Scout24 Aktie
|69,15EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Schwächer als erwartet ausgefallene Umsätze des Betreibers von Internet-Portalen mit Privatkunden könnten am Markt schlecht ankommen, schrieb Marcus Diebel in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Ansonsten deckten sich die Zahlen und auch der Ausblick mit den Erwartungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
