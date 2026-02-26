Rolls-Royce Aktie

16,06EUR 0,56EUR 3,61%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

26.02.2026 10:00:11

Rolls-Royce Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 1320 Pence auf "Overweight" belassen. Sowohl das operative Ergebnis (Ebita) und der Free Cashflow als auch die Prognosen für 2026 lägen leicht über den jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb David Perry in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Aktien des Triebwerkherstellers könnten in der Folge deutlich zulegen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Overweight
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13,20 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
13,83 £ 		Abst. Kursziel*:
-4,54%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
13,85 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,66%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

