HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Generali von 34,80 auf 36,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Versicherers für das erste Quartal seien von einer hohen Transparenz geprägt gewesen, schrieb Michael Huttner in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. So habe das Management etwa präzise die Abweichung beim im Vergleich mit dem Konsens etwas höheren operativen Gewinn erklärt. Diese Transparenz verdiene eine höhere Bewertung./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





