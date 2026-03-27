AstraZeneca Aktie

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AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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27.03.2026 14:28:30

AstraZeneca Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 120 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Antikörper Tozorakimab habe in Studien gegen die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung - kurz COPD - positiv überrascht, schrieb Michael Leuchten am Freitag. Er hob hervor, dass das Mittel sowohl in der Risikogruppe vorheriger Raucher, als auch in der breiten Patientengruppe gut gewirkt habe. Seine Prognose für den Spitzenumsatz in Höhe von 3 Milliarden Dollar habe nur die Raucher-Gruppe berücksichtigt und sei nun möglicherweise zu konservativ./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1,20 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
164,80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
143,68 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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