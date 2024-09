NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" belassen mit einem Kursziel von 15914 Pence. Trotz des Anstiegs der Aktie auf ein Rekordniveau bleibt Analyst Rajan Sharma in einer am Donnerstag vorliegenden Studie optimistisch. Er ist sich überzeugt davon, dass es noch Kurstreiber gibt, die bis zum Ende des Jahres für Schwung sorgen. Diese sollten auch das Vertrauen der Anleger in das Unternehmensziel stärken, bis 2030 einen Umsatz von 80 Milliarden Dollar zu schreiben./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2024 / 05:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



