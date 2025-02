NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca nach positiven Daten aus der Phase-III-Brustkrebsstudie Serena-6 auf "Buy" mit einem Kursziel von 15067 Pence belassen. Die Studie habe den primären Endpunkt erreicht und in der Zwischenanalyse eine statistisch hochsignifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung des Überlebens ohne Fortschreiten der Krebserkrankung gezeigt, schrieb Analyst Rajan Sharma in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Update komme zudem früher als erwartet. Alles in allem sei dies ein klares Plus, auch wenn Anleger bereits positive Ergebnisse erwartet hätten./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 08:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





