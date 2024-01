FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf eine Kurzumfrage unter Ärzten anlässlich der jüngsten Zulassung des Medikamentes Wainua zur Behandlung der sehr seltenen Erbkrankheit Transthyretin Amyloidose mit Polyneuropathie. Der Experte zog ein leicht positives Fazit und verwies auf die erhoffte, kommerziell bedeutsamere Zulassung des Medikamentes zur Behandlung von Patienten, die unter Transthyretin-Amyloidose-bedingter Kardiomyopathie (ATTR-CM) leiden./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2024 / 06:49 / CET





