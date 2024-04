FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca nach einer außerplanmäßigen Dividendenankündigung von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 9500 auf 10500 Pence angehoben. Analyst Emmanuel Papadakis packte die positive Dividendenüberraschung in einer am Dienstag vorliegenden Studie zusammen mit seinen neuesten Überlegungen zu einem anstehenden Kapitalmarkttag und den erwarteten Quartalszahlen. Ein Hauptanliegen der nun aufgegebenen Verkaufsempfehlung sei beseitigt worden./tih/gl



