ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca vor einem Investorentag auf "Sell" mit einem Kursziel von 10500 Pence belassen. Im Fokus der Veranstaltung stünden die Wachstumsambitionen des Pharmakonzerns bis 2030, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für die Medikamentenverkäufe und die Gesamteinnahmen in dem genannten Jahr lägen zwar über den Markterwartungen. Seine vorsichtige Haltung gegenüber Astrazeneca indes bringe die Einschätzung zum Ausdruck, dass die kurzfristigen Erträge sowohl die Auswirkungen der Reform der US-Krankenversicherung als auch die für die Einführung von Medikamenten erforderlichen Investitionen widerspiegelten./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 19:26 / GMT



