ABB Aktie
|63,46EUR
|-1,38EUR
|-2,13%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
60,28 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
58,82 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
