Novo Nordisk Aktie
|50,34EUR
|-0,23EUR
|-0,45%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 390 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston wertete am Montag die wöchentlichen Trends der Erstverschreibungen von Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse aus. Novos Wegovy habe zuletzt noch stärkeren Zuspruch erfahren als Zepbound von Eli Lilly./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
390,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
50,83 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
377,55 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
06:21
|Erste Schätzungen: Novo Nordisk öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
12.01.26