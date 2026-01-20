Carl Zeiss Meditec Aktie
|35,78EUR
|-1,92EUR
|-5,09%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 54 auf 42 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Felton trimmte seine operative Ergebnisschätzung für 2026 am Dienstag bis auf zwei Prozent unter den Marktkonsens. Er rechnet mit einem mauen ersten Quartal der Jenaer. Die Bewertung der Aktien liege zwar historisch eher am unteren Ende. Das passe aber zum langsameren Wachstumstempo./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37,72 €
|
Abst. Kursziel*:
11,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,38%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
