Bayer Aktie

44,04EUR -0,41EUR -0,91%
Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 07:05:53

Bayer Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche und das Jahr 2026. Insgesamt erwartet er dadurch wenig Änderungsbedarf an den Markterwartungen. Bayer und Ipsen seien allerdings positive Ausnahmen. Er verwies auf einen besseren Produktmix, aber bei Bayer auch auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung anzunehmen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Overweight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
44,33 € 		Abst. Kursziel*:
12,78%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
44,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,53%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

mehr Analysen
07:05 Bayer Overweight Barclays Capital
19.01.26 Bayer Kaufen DZ BANK
19.01.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 Bayer Neutral UBS AG
19.01.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 44,32 -0,29% Bayer

Aktuelle Aktienanalysen

08:15 ABB Neutral UBS AG
08:07 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
08:00 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
07:44 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:40 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
07:34 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:24 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:17 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:11 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
07:08 Douglas Neutral UBS AG
07:07 Novo Nordisk Neutral UBS AG
07:05 Bayer Overweight Barclays Capital
06:53 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
06:52 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06:51 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06:19 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
06:07 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:06 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
06:05 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:05 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Airbus Overweight Barclays Capital
19.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 LANXESS Sell UBS AG
19.01.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
19.01.26 Kering Neutral UBS AG
19.01.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
19.01.26 Hermès Neutral UBS AG
19.01.26 Ferrari Buy UBS AG
19.01.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
19.01.26 Richemont Buy UBS AG
19.01.26 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
19.01.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
19.01.26 Bayer Kaufen DZ BANK
19.01.26 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Beiersdorf Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
19.01.26 ING Group Hold Deutsche Bank AG
19.01.26 Shell Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen