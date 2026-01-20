Commerzbank Aktie
|34,15EUR
|-0,09EUR
|-0,26%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein gab seinen Schätzungen am Montagabend noch einen Feinschliff vor dem anstehenden Bericht zum vierten Quartal 2025. Er verschob zudem seine Bewertungsbasis um zwölf Monate weiter in die Zukunft auf Ende 2027./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34,38 €
|
Abst. Kursziel*:
4,71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,42%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbank
|
19.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|Analyse: RBC Capital Markets bewertet Commerzbank-Aktie mit Sector Perform in neuer Analyse (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
15.01.26
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag kaum bewegt (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
15.01.26
|DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|06:05
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:05
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06:05
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|34,23
|-0,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|ABB Neutral
|UBS AG
|08:07
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:34
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:17
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Douglas Neutral
|UBS AG
|07:07
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:05
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06:53
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:51
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:19
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:07
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:06
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:05
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:05
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|19.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG