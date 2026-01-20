Daimler Truck Aktie

39,57EUR -0,34EUR -0,85%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

20.01.2026 07:35:38

Daimler Truck Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Nach den vergangene Woche veröffentlichten Quartals-Absatzzahlen habe er sein Bewertungsmodell für den Nutzfahrzeughersteller aktualisiert, schrieb Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Resultate hätten über den Konsensschätzungen gelegen und untermauerten seine Sicht, dass in Nordamerika ein Ende des Abwärtszyklus in Sicht sei. Im ersten Halbjahr 2026 gebe es allerdings noch erhebliche Unwägbarkeiten./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:51 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

