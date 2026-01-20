Fresenius Medical Care Aktie

36,31EUR -0,75EUR -2,02%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

20.01.2026 06:51:38

Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 55 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Dialysekonzern bekomme 2026 aus einigen Richtungen Gegenwind, schrieb Richard Felton am Dienstag. So erwartet er ein weiteres Jahr mit einer Steigerung der Behandlungszahlen unterhalb des eigenen mittelfristigen Anspruchs sowie Margendruck. Felton reduzierte seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu fünf Prozent. Zudem setzte er für sein Kursziel einen geringeren Bewertungsmaßstab an. Die Aktien seien zwar nicht teuer. Für eine Neubewertung bräuchte es aber bessere Volumentrends./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
37,08 € 		Abst. Kursziel*:
7,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,16%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

