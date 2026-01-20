Nokia Aktie
|5,57EUR
|-0,05EUR
|-0,92%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Finnen dürften stark ausgefallen sein, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025. Er sieht jedoch gewisse Enttäuschungsrisiken bei den Signalen für 2026. Üblicherweise plane der Netzwerkausrüster ziemlich konservativ./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6,90 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,64 €
|
Abst. Kursziel*:
22,34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,88%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
15.01.26
|ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
|
25.11.25
|Nokia-Aktie mit Plus: Konzern bestätigt Delisting in Paris zum Jahresende (Dow Jones)
|
19.11.25
|Nokia-Aktie dennoch tiefer :Nokia präsentiert neue Wachstumsstrategie für KI und Cloud (finanzen.at)
|
19.11.25