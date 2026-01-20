Roche Aktie
|346,80CHF
|-2,10CHF
|-0,60%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser verglich seine Schätzungen für das vierte Quartal 2025 der Schweizer am Montagabend mit dem aktuellen Konsens. Beim Umsatz sieht er sich leicht darunter, beim Ergebnis je Aktie (Core EPS) aufgrund einer besseren Kostenkontrolle allerdings um drei Prozent darüber. Der Ausblick auf 2026 könnte währungsbedingt zu leicht sinkenden Markterwartungen führen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
346,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0,92%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
346,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,92%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
19.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.01.26
|Verluste in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verliert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
19.01.26
|Handel in Zürich: SMI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich am Montagmittag leichter (finanzen.at)
|
19.01.26
|SLI aktuell: SLI zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|06:07
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|06:07
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:07
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|346,80
|-0,60%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|ABB Neutral
|UBS AG
|08:07
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:34
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:17
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Douglas Neutral
|UBS AG
|07:07
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:05
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06:53
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:51
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:19
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:07
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:06
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:05
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:05
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|19.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG