AXA Aktie

40,06EUR -0,24EUR -0,60%
AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

12.09.2025 12:37:56

AXA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40,07 € 		Abst. Kursziel*:
7,31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,34%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

