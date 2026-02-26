AXA Aktie

41,05EUR 0,83EUR 2,06%
AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 12:34:25

AXA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Will Hardcastle hob am Donnerstag aus dem Geschäftsbericht den Ausblick auf 2026 und die Solvabilität der Franzosen hervor./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40,80 € 		Abst. Kursziel*:
10,29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,62%
Analyst Name::
Will Hardcastle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AXA S.A.

mehr Nachrichten