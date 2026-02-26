ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Will Hardcastle hob am Donnerstag aus dem Geschäftsbericht den Ausblick auf 2026 und die Solvabilität der Franzosen hervor./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.