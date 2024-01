ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat British American Tobacco (BAT) von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 2900 auf 2400 Pence gesenkt. Der auf vielen Beinen stehende Ansatz von BAT, die aktuelle Tabak-Transformation zu begleiten, habe sich als richtig erwiesen, schrieb Analyst Faham Baig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe das Unternehmen bei der Umsetzung nur gemischte Erfolge verbucht. Er schätzt, dass das für 2025 angepeilte Umsatzziel in der Sparte "New Categories" nicht erfüllt wird./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2024 / 21:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / 21:20 / GMT



