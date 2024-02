LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2650 Pence belassen. Der Tabakkonzern sei derzeit in zwei Preiskriege verwickelt, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er zum einen auf die USA und zum anderen auf Japan. Während er BAT mit seiner Strategie in den USA jedoch auf dem richtigen Weg sieht, bezweifelt er, dass der Konzern den Preiskrieg in Japan im Bereich "heißer Tabak" gewinnen dürfte./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2024 / 14:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2024 / 04:00 / GMT



