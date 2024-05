NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser nahm in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts nur kleinere Anpassungen vor. In den Fokus rückten nun die Studiendaten von Kerendia bei Herzinsuffizienz, die den Marktkonsens antreiben könnten, sowie weitere Nachrichten zu den laufenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2024 / 22:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2024 / 00:15 / BST



