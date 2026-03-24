Bechtle Aktie
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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 48 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe 2025 mit einem Auftragsbestand in Rekordhöhe abgeschlossen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee zu den finalen Zahlen. Zudem habe das detaillierte Zahlenwerk den vorab veröffentlichten Eckdaten entsprochen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,42 €
|
Abst. Kursziel*:
53,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59,82%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
23.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
23.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.03.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
20.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.03.26
|Bechtle Aktie kräftig im Minus: Verlässliche Ausschüttung trotz Ergebnisdämpfer (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AG
|09:36
|Bechtle Buy
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|06:57
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|12.02.26
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|23.03.26
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|20.03.26
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|12.02.26
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|09:36
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
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|12.02.26
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|11.08.25
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|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
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Aktien in diesem Artikel
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