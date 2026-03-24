FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 48 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe 2025 mit einem Auftragsbestand in Rekordhöhe abgeschlossen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee zu den finalen Zahlen. Zudem habe das detaillierte Zahlenwerk den vorab veröffentlichten Eckdaten entsprochen./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.