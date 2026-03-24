Bechtle Aktie

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Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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24.03.2026 09:36:25

Bechtle Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 48 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe 2025 mit einem Auftragsbestand in Rekordhöhe abgeschlossen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee zu den finalen Zahlen. Zudem habe das detaillierte Zahlenwerk den vorab veröffentlichten Eckdaten entsprochen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,42 € 		Abst. Kursziel*:
53,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59,82%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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