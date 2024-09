HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktien des Medizintechnikkonzerns Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Hold" belassen. Das Management habe eine ehrliche Einschätzung zu den Herausforderungen im Geschäftsjahr 2023/24 sowie eine gute Zusammenfassung der Gründe für seinen mittelfristigen Optimismus gegeben, schrieb Analyst Sam England in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2024 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.