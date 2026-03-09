Delivery Hero Aktie

18,25EUR -0,17EUR -0,92%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 07:18:56

Delivery Hero Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Essenslieferdienstes nach dem schwachen Ausblick auf 2026 gekürzt, schrieb Giles Thorne in einer Einschätzung vom Freitag./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,63 € 		Abst. Kursziel*:
71,81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
75,34%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten

Analysen zu Delivery Hero

mehr Analysen
07:18 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
06.03.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
05.03.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
02.03.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO