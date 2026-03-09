NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Essenslieferdienstes nach dem schwachen Ausblick auf 2026 gekürzt, schrieb Giles Thorne in einer Einschätzung vom Freitag./gl/tih



