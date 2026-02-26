Diageo Aktie
|18,50EUR
|0,10EUR
|0,54%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 2372 auf 2230 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Spirituosenherstellers liege leicht unter den Erwartungen, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Mittwochabend. Eine Herausforderung bleibe der US-Markt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22,30 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,36 £
|
Abst. Kursziel*:
36,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,15 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,08%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
