WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2550 auf 2310 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien hätten sehr negativ auf die Umsatzenttäuschung, den reduzierten Ausblick und den Dividenden-Rücksetzer reagiert, schrieb Laurence Whyatt am Mittwochabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Gute Gewinne und Ergebnisstabilität seien dabei allerdings übersehen worden. Whyatt hält die Kursreaktion für übertrieben./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
23,10 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16,06 £
|
Abst. Kursziel*:
43,88%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
15,98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,60%
|
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|
KGV*:
-
