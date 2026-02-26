Diageo Aktie

18,30EUR -0,10EUR -0,54%
Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

26.02.2026 11:58:39

Diageo Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2550 auf 2310 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien hätten sehr negativ auf die Umsatzenttäuschung, den reduzierten Ausblick und den Dividenden-Rücksetzer reagiert, schrieb Laurence Whyatt am Mittwochabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Gute Gewinne und Ergebnisstabilität seien dabei allerdings übersehen worden. Whyatt hält die Kursreaktion für übertrieben./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
23,10 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16,06 £ 		Abst. Kursziel*:
43,88%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
15,98 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
44,60%
Analyst Name::
Laurence Whyatt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

