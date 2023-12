FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Dürr auf "Halten" mit einem fairen Wert von 22 Euro je Aktie belassen. Trotz der im dritten Quartal temporär schwächeren Auftragsentwicklung sieht Analyst Holger Schmidt den Anlagenbauer auf einem guten Weg, die Prognose für 2023 wie auch die Markterwartungen an den Umsatz, die bereinigte operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) und den freien Barmittelfluss zu erreichen. Infolge der erwarteten rückläufigen Dynamik im Jahr 2024 beim bereinigten Ebit und des latent bestehenden Risikos, dass sich das aktuell gute Marktumfeld im Autogeschäft ebenfalls abschwächen könnte, rechnet der Experte aber nicht mit einer kurzfristigen Kurserholung. Dies schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 13:19 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2023 / 13:32 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.