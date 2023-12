NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 35,50 auf 46,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei den meisten europäischen Fondsgesellschaften seien die aktuellen Bewertungen anspruchslos, und die Erträge reflektierten die schwache Marktperformance und Mittelzuflüsse nach zwei schwierigen Jahren, schrieb Analystin Angeliki Bairaktari in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Im kommenden Jahr dürften aber die anstehenden Zinssenkungen die Märkte stützen und damit die Nettozuflüsse steigern. Die Deutsche-Bank-Tochter DWS zeichne sich zudem durch ein starkes passives Geschäft, ihr Kostensenkungsziel und eine zu erwartende Sonderdividende aus./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2023 / 23:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2023 / 00:15 / GMT





