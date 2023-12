NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DWS auf "Overweight" belassen. Nach der Marktrally im November deuteten vorläufige Daten des Analyseunternehmens Morningstar für Europas Vermögensverwalter auf langfristige Nettozuflüsse im vergangenen Monat hin, während es im Oktober vor allem bei passiven Fonds deutliche Abflüsse gegeben habe, schrieb Analystin Angeliki Bairaktari in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Amundi, DWS, Man Group und Ashmore hätten bessere Zuflüsse verzeichnet, während sich die Abflüsse bei Schroders im Bereich Publikumsfonds ausgeweitet hätten. Bairaktari geht für 2024 von steigenden Mittelzuflüssen für die Branche aus und bleibt bei ihrer Präferenz für Amundi und DWS./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2023 / 22:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2023 / 00:15 / GMT



