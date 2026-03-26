Enel Aktie

9,25EUR -0,03EUR -0,32%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

26.03.2026 07:14:55

Enel Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Enel von 10 auf 10,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anzeichen verdichteten sich, dass Europa mehr in Erneuerbare Energien investiere, gerade angesichts der Erfahrungen im Nahost-Krieg und der Suche nach Versorgungssicherheit, schrieb Arturo Murua am Mittwoch. Diese Entwicklung passe gut zum Fokus des italienischen Versorgers, der sich im richtigen Moment wieder weg von Stromnetzen und hin zu Erneuerbaren orientiere. Der Markt unterschätze die Ergebnisdynamik von Enel./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10,60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,34 € 		Abst. Kursziel*:
13,44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,58%
Analyst Name::
Arturo Murua 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

mehr Analysen
07:14 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
20.03.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
17.03.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
