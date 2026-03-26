Enel Aktie
|9,25EUR
|-0,03EUR
|-0,32%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Enel von 10 auf 10,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anzeichen verdichteten sich, dass Europa mehr in Erneuerbare Energien investiere, gerade angesichts der Erfahrungen im Nahost-Krieg und der Suche nach Versorgungssicherheit, schrieb Arturo Murua am Mittwoch. Diese Entwicklung passe gut zum Fokus des italienischen Versorgers, der sich im richtigen Moment wieder weg von Stromnetzen und hin zu Erneuerbaren orientiere. Der Markt unterschätze die Ergebnisdynamik von Enel./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,34 €
|
Abst. Kursziel*:
13,44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,58%
|
Analyst Name::
Arturo Murua
|
KGV*:
-
Analysen zu Enel S.p.A.
|07:14
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.03.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
