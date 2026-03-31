Eni Aktie

24,73EUR 0,19EUR 0,75%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

31.03.2026 07:32:42

Eni Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Die Gewinne im Öl- und Gassektor dürften sich im Vergleich zum vergangenen Quartal erholen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Konflikt im Nahen Osten habe für höhere Rohstoffpreise und damit einhergehend höhere Margen gesorgt. Mit ihren angepassten Schätzungen für 2026 liege sie um 30 Prozent über den Konsensprognosen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 21:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:02 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24,73 € 		Abst. Kursziel*:
15,24%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24,73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,27%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

