EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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22.04.2026 19:45:19

EssilorLuxottica Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft deute zwar wie erwartet auf eine Verlangsamung gegenüber dem vierten und dritten Quartal hin, schrieb Julien Dormois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht darin aber auch einen Beleg für eine weiterhin robuste Umsatzentwicklung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
202,60 € 		Abst. Kursziel*:
60,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
198,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63,81%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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