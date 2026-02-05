Evonik Aktie

05.02.2026 13:04:48

Evonik Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Angesichts der geänderten Ausschüttungspolitik zeichne sich nach der Dividendensenkung für das Geschäftsjahr 2025 für das laufende Jahr eine weitere Kürzung ab, schrieb Anil Shenoy am Donnerstag. Dies sei ein negatives Signal für die Spezialchemiebranche. Evonik sei bisher nämlich eines der robusteren Unternehmen gewesen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

